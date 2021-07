Nova polèmica a les xarxes socials amb Marina Yers. La influencer nascuda a Ucraïna, però establerta a Espanya des dels 7 anys es va convertir en tendència per un vídeo en el qual narra com s'ha aficionat a vomitar, fet que molta gent ha relacionat amb una banalització dels trastorns alimentaris.

Yers comença el vídeo preguntant a la seva audiència si els hi passa el mateix, per acabar afirmant que "vomito cada dos dies i sento que em netejo per dins"

Encara que és desconeguda pel gran públic, la jove compta amb 1,9 milions de seguidors a YouTube, milió i mig a Instagram i gairebé 4 milions a TikTok. A més de comptar amb un públic enorme, principalment de joves i adolescents, per la qual cosa el missatge podria calar en una audiència altament influenciable.

La influencer assegurava que les nàusees li venen soles i que "també tinc la menstruació, així que no és embaràs". Ràpidament les xarxes socials mostraven la seva condemna a aquestes afirmacions. A partir d'aquí, diversos sanitaris i població anònima assenyalaven que aquest tipus de declaracions superen qualsevol mena de límit tolerable, fet que la converteix "en un perill per la salut pública".

Després de l'enrenou generat, Yers va decidir demanar disculpes a través d'una història d'Instagram. A la vegada, va defensar-se al·legant que aquell vídeo havia estat publicat feia tres setmanes i al cap de poc temps de compartir-lo el va acabar esborrant: "literalment van ser dos minuts i vaig dir bah, he dit una ximpleria com una casa, l'elimino". A més a més, segons deia en la mateixa història, la causa de les nàusees eren de les pastilles per dormir que consumeix, que provoquen aquest efecte secundari.

L'aigua deshidrata i les mascaretes contenen larves, les seves polèmiques anteriors

El cert és que no és la primera vegada que Marina Yers està en el punt de mira. L'abril de l'any passat i mentre promocionava una beguda mexicana a les seves xarxes socials, criticava, "a l'aigua mai posa que és un sèrum hidratant o que s'utilitza per a la rehidratació". I quan semblava que el tema no donava més de si, sentenciava: "De fet l'aigua deshidrata més del que hidrata. Busqueu aquesta informació a Google".

També durant el confinament, es feia eco d'una "investigació" del raper Flowzeta on assenyalava que les mascaretes quirúrgiques contenen larves. En diverses històries mostrava filaments de mascaretes que poden arribar a moure's, encara que en realitat es tracta de fibres que apareixen quan una mascareta està molt utilitzada.