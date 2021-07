La manresana Nadine Romero segueix sent una de les creadores en català que acumula més likes i visualitzacions a la xarxa social TikTok, on té més de 56.000 seguidors, gràcies a l'humor que utilitza per explicar les anècdotes del seu dia a dia i pel seu particular riure. Són moltes les seves publicacions que superen les 100.000 visualitzacions i, en total, acumula més de 2 milions de likes al seu perfil.

Entre els darrers vídeos virals de Romero hi ha anècdotes amb el seu nòvio, l'últim, sobre un dilema amb les pizzes que ha de comprar, ja que ella vol comprar les que ja li agraden mentre que la seva parella vol provar coses noves, frase que la Nadine malpensa i interpreta com que li agradaria fer un 'trio', cosa que no està d'acord. Un altre vídeo molt vist parla sobre un succés amb un alumne, quan va preguntar-li al nen si preferia que el seu germà fos nen o nena, pregunta la qual el nen va dir que preferiria que la seva mare no estigués embarassada, resposta que va sorprendre la Nadine. A més a més, té molts vídeos de la seva vida quotidiana cuinant o pintant-se les ungles i també agraden molt els vídeos de coreografies, de cançons o d'ella mateixa fent exercici.

Aquests són els seus cinc últims vídeos amb més visualitzacions: