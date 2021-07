Twitter ha censurat la tauromàquia de Morante de la Puebla. La xarxa social ha bloquejat durant unes hores el compte del torero, a més d’eliminar els seus dos últims vídeos publicats, en què es veia el destre en la correguda de dissabte passat a Algesires.

Segons declara Twitter, les esmentades publicacions «incompleixen les regles que prohibeixen publicar contingut multimèdia que mostri escenes sagnants gratuïtes». A més, la xarxa social al·lega que la seva principal preocupació és que «l’exposició a escenes sagnants gratuïtes pot ser perjudicial, especialment si el contingut es publica amb la intenció de provocar delit en la crueltat o per plaer sàdic».

No obstant això, aquesta no la primera vegada que una plataforma restringeix o elimina aquest tipus de contingut. Altres com Youtube, Facebook i Vimeo solen restringir contingut taurí, aferrant-se en la legislació vigent a Silicon Valley.