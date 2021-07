La mala sort i els nervis van acabar amb tragèdia. Una noia de 25 anys, Yecenia Morales Gómez es preparava amb la seva parella per fer pònting a la província d'Antioquia, a Colòmbia. La noia va escoltar de boca de l'instructor que saltés, però el missatge no era per a ella, si no per al seu xicot. La jove no estava llesta i encara no tenia l'arnés lligat i assegurat. Va morir d'un atac de cor mentre es precipitava des d'una altura de 49 metres.

Les imatges de la mort de Gómez, advocada, van ser captades en un vídeo colpidor i que s'ha fet viral a Twitter i TikTok. Era el seu primer salt de pònting i, segons l'alcalde del municipi de Fredonia, Gustavo Guzmán, "es va confondre. El senyal era perquè el noi saltés perquè ja estava unit a l'equip de seguretat; a ella, li havien posat l'arnés perquè es preparés".

Segons l'informe mèdic, no va morir de l'impacte si no d'una aturada cardíaca durant la caiguda. Mitjans locals informen que la seva parella, que va saltar quan tocava i va veure caure davant seu la noia, va intentar despenjar-se i arribar fins a ella per fer-li una RCP, però ja era massa tard.