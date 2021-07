Qui no ha somiat en ser l'amo de tot un poble? Actualment n'hi ha un de molt petit en venda al municipi de Camarasa (Lleida). El preu de venda: 990.000 euros. Es tracta d'un llogaret rural que ocupa uns 1.800 m² d’extensió. El formen només set cases, però té piscina pròpia, pista de tenis, jardins, zones boscoses i fins i tot horts. Es ven des del portal immobiliari de Fotocasa i els seus actuals propietaris aconsellen convertir-lo en un negoci turístic rural. Per fer-ho possible, també avisen que cal una reforma per a poder entrar-hi a viure.

El poble es va construir cap a l'any 1930, i després d'un segle, segueix conservant molts elements originals. A més, des de Fotocasa, s'assegura que es troba en una ubicació privilegiada, a molt pocs kilòmetres del paratge natural de la Serra del Montsec, un espai protegit per la Generalitat de Catalunya des del 1992. A l'entorn també s'hi poden trobar jaciments paleontològics que han ajudat a diversos estudis.

La pandèmia ens ha regirat la vida i els costums. El confinament, en molts casos, ha impulsat el treball des de casa i, a causa d'això, moltes persones s'han replantejat el seu lloc de residència. Segons Fotocasa, la cerca de finques rústiques durant 2020 va augmentar fins al 46%. S'ha volgut defugir del soroll de les ciutats, per buscar la tranquil·litat dels espais rurals. Ara bé, per comprar un poble sencer com el que hi ha en venda al portal immobiliari fa falta un milió d'euros i el que costin les reformes posteriors.