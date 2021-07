Aquest dijous, Twitter ha començat el dia amb ‘Benny Hill’ com a ‘trending topic’. Però la tendència no tenia tant a veure amb el popular humorista britànic, sinó amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, que dimecres va protagonitzar una divertida escena mirant d’obrir i controlar un paraigua.

PM Boris Johnson struggles to control his umbrella pic.twitter.com/oUBPmIgB4i — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) 29 de julio de 2021

Entre els testimonis de l’escena, ni més ni menys que el príncep Carles d’Anglaterra, que mirava divertit el ‘premier’ en la seva batalla per redreçar el paraigua. Tot just veure l’escena, a milers de tuitaires els va passar ràpidament pel cap Benny Hill i els seus gags d’humor absurd. I no van trigar a posar música al moment. I la música no podia ser cap altra que la sintonia del programa de Benny Hill.