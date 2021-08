Una protectora d’animals alemanya ha decidit publicar els perfils de les seves mascotes a l’aplicació de cites Tinder per trobar-los una llar adequada. L’esperança de l’Associació per al Benestar dels Animals de Munic –nom de la protectora– és que les persones que busquen l’amor es conformin amb la companyia d’un gat o un gos.

Amb aquest objectiu, la protectora ha encarregat a una agència de publicitat que faci fotografies professionals a 15 animals, entre ells un gat blanc i negre anomenat Capità Kirk, que han publicat a Tinder.

Jillian Moss, de la protectora d’animals, ha dit que diverses persones han lliscat cap a la dreta a Tinder per concertar la primera cita. «La resposta de la gent ha estat una bogeria», ha dit.

Abandonaments després de la pandèmia

Després que els confinaments pel coronavirus provoquessin un augment en l'adopció de mascotes, els experts en benestar animal han advertit que molts animals podrien ser abandonats a mesura que la pandèmia disminueixi.

«Esperem que aquests animals trobin realment una nova parella, una parella perfecta a llarg termini i no només durant unes setmanes», ha assegurat Benjamin Beilke, que coordina la comunicació a Tinder. «No només hi ha ànimes solitàries entre els humans, sinó que també hi ha moltes ànimes solitàries entre els animals».