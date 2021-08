Va ser en una entrevista el mes de març passat al diari ‘La Repubblica’ on el campioníssim italià Valentino Rossi, de 42 anys, nou vegades campió del món de motociclisme de 125cc, 250cc, 500cc i MotoGP, va anunciar que ell i la seva companya, la model italiana Francesca Sofia Novello, de 28 anys, volien ser pares aquest mateix any o el més aviat possible.

«Crec que ha arribat el moment de formar una família perquè crec que he trobat la dona dels meus somnis», va assenyalar el ‘Doctor’, que fa unes setmanes va anunciar que deixaria de córrer al final d’aquesta temporada i, al marge de continuar vinculat al Mundial de motociclisme amb la seva Acadèmia de pilots VR46 i els seus equips, inclosa la seva futura escuderia en MotoGP a partir del 2022, correrà en alguna especialitat en cotxes.

Ara, al seu compte d’Instagram, Rossi, conegut en el món de les carreres i de l’esport com a ‘Doctor’, acaba de publicar una graciosa foto en la qual apareix amb la seva companya anunciant que, després d’una visita al doctor, «podem anunciar que serem pares d’una nena».

És evident que Rossi, que fa quatre anys que no guanya una carrera, fa més d’un any que no puja al podi (va estar a punt d’aconseguir-ho, fa 10 dies, al GP d’Estíria), 12 anys que persegueix, sense sort, el desè títol i 26 que corre al Mundial, ha decidit començar a fer passos endavant tant en la seva vida personal com professional, que no tenen res a veure amb jugar-se la vida a la pista.