La situació a l’Afganistan ens continua deixant imatges bastant xocants i desoladores. Després de l’ocupació de Kabul per part del bàndol insurgent, la periodista afganesa Lailuma Sadid va fer una crida entre llàgrimes a la comunitat internacional enmig d’una roda de premsa que Jens Stoltenberg, secretari general de l’OTAN, va fer aquesta setmana: «Com a dona, sisplau, no reconegueu els talibans».

«Quan veiem la situació, com a dona afganesa que soc, veus que la situació està sent molt dura i veus avui milers de dones sense futur, el que ha passat i el que els podria passar. I es pregunten tota l’estona: ‘¿Què signifiquen vint anys de l’OTAN i totes les comunitats internacionals a l’Afganistan si ara tornem vint anys enrere després d’haver estat així?’», va afirmar la periodista visiblement emocionada.

Sadid també va fer la mateixa petició a la Unió Europea durant una roda de premsa de Josep Borell, alt representant de la Unió Europea per afers exteriors i política de seguretat: «Com a dona, he vist el país i, especialment, les dones. Estan en una situació pèssima i dura. Vint anys des que la UE i tots els països van posar les coses a lloc, i (ara), ens tornen al mateix camí de 1996. No entenc per què, i suggereixo i us prego que no reconegueu els talibans sense condicions. No volem tornar enrere. Volem tirar endavant, sisplau».

«Entenc els teus sentiments i la teva preocupació. Jo no he dit que haguem de reconèixer els talibans. He dit que hi hem de parlar per tot, fins i tot per intentar protegir les dones. Hi hem d’estar en contacte», va contestar Borrell a la pregunta de la periodista afganesa.

L’impactant abans i després de les periodistes a l’Afganistan

L’ocupació de Kabul per part dels talibans i l’evacuació dels diplomàtics i civils estrangers de l’Afganistan ens estan deixant imatges bastant impactants. A més de les escenes de caos i desesperació que s’estan veient a l’aeroport, les xarxes socials han compartit el cridaner canvi que les periodistes destinades al país de l’Orient Mitjà s’han vist obligades a fer 24 hores després que la capital afganesa hagi caigut en mans del règim fonamentalista islàmic.

Las corresponsales extranjeras ya muestran los cambios de la situación en Afganistán 🇦🇫 pic.twitter.com/ZBdpgyjBp8 — Edu Bayón (@edubayon_) 16 de agosto de 2021

Com es pot observar en les captures d’aquest tuit, Clarissa Ward i Charlotte Bellis, corresponsals a l’Afganistan d’importants cadenes de notícies com CNN i Al-Jazzera, han començat a utilitzar el ‘vel islàmic’ per fer la seva feina en territori afganès, una cosa que fins fa unes hores no passava.