La Galeria dels Uffizi de Florència pot cantar victòria. Tal com la institució italiana havia exigit fa un mes, Pornhub finalment ha retirat els quadros de la col·lecció del famós museu florentí que apareixien a Classic Nudes (Nus clàssics), una mena de guia virtual d’art eròtic creada pel popular portal pornogràfic, segons ha revelat la revista especialitzada en temes culturals The Art Newspaper.

La decisió del portal arriba després que els Uffizi amenacessin el juliol Pornhub amb accions legals per estar utilitzant sense permís obres com La Venus d’Urbino (1543) de Tiziano, i El naixement de Venus (1485) de Botticelli. Aquesta obra, una de les peces més icòniques del renaixement florentí, fins i tot havia sigut afegida a la campanya de Pornhub amb una explicació de l’actriu porno i exdiputada italiana llona Staller, coneguda com Cicciolina.

No va servir de res l’argumentació de Pornhub que Classic Nudes tenia com a filosofia ajudar i donar visibilitat als museus després de mesos en què el sector cultural fos greument castigat per la pandèmia del coronavirus. «Pot ser que el porno no es consideri art, però algunes obres d’art definitivament són porno», es llegia a la presentació de la iniciativa de la plataforma, propietat de la companyia amb seu a Luxemburg MindGeek Holding.

El procediment correcte havia de ser, segons els Uffizi, una sol·licitud de Pornhub per obtenir l’autorització del museu, que havia d’aprovar el projecte, i després s’havia de beneficiar d’un impost per l’ús de les imatges dels quadros utilitzats. La negativa italiana es basava en el fet que a Itàlia hi ha una legislació de 1993, integrada per normes afegides el 2004 i el 2014 al Codi dels Béns Culturals, que admet l’ús lliure d’imatges de teles i altres obres a títol privat o per a usos científics o educatius. Però això no inclou les obres que es fan servir per a l’ús comercial.

Pornhub «ni ha sol·licitat ni té autorització» per utilitzar les imatges de les obres mestres dels Uffizi, va explicar al juliol un portaveu de la col·lecció d’art. «És un dels molts casos d’ús comercial de les nostres imatges sense autorització. Sempre ens movem de la mateixa manera: hi ha una llei precisa i volem que es respecti», va afegir.

L’advertència legal italiana també va inspirar les queixes del Louvre de París i el Prado de Madrid, amb obres que també figuraven sense autorització als vídeos de Classic Nudes i que ara també han sigut eliminades per Pornhub. Aquest no és el cas d’obres de la National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum of Modern Art de Nova York o el Museu d’Orsay de París que, almenys de moment, continuen sortint a Classic Nudes.

El cas es converteix en un símbol de les fronteres que el món de l’art (o almenys una part d’aquest sector) està intentant marcar davant l’avanç de nous fenòmens socials, vinculats a l’auge de les tecnologies. No en va, abans del cas de Pornhub, els Uffizi també s’havien queixat al maig per l’ús d’algunes de les seves obres per part d’alguns influencers; el cèlebre museu de Florència, dirigit per l’alemany Eike Schmidt, ja porta temps amb un dinàmic canal propi a TikTok que ha conquistat moltíssims joves.