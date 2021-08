Una passatgera acabada d'arribar a Palma després d'un llarg viatge, es va trobar amb un malson recurrent dels conductors: no trobava el seu cotxe que havia deixat aparcat quan se’n va anar de viatge. Juana Alemany relata el seu periple en un fil a Twitter i expressa la desesperació que va passar per la ineficiència d’una treballadora que, fins al final de la tarda, no va recordar que el seu vehicle havia sigut mogut de planta per obres.

Per «contextualitzar» el seu esgotament, la passatgera explica que va arribar «rebentada» a Palma i anava carregada amb una motxilla de set quilos.

Anteayer viví una situación indignante en el parking d @aena d Palma. He esperado a enfriarme para contarla sin proferir insultos y descalificaciones, por mucho q las merezcan. Por supuesto, ya hice la reclamación pertinente, pero creo q debo avisar a quienes os paréis a leerme👇 — juana alemany (@juanaalemany) 21 de agosto de 2021

A un quart de sis de la tarda va entrar al pàrquing d’Aena, va pagar pel servei i va anar a la planta segona a recollir el seu vehicle. «El meu cotxe no hi és, tinc una fantàstica memòria espacial», explica, i va recórrer a la foto que havia fet de la plaça. Va tenir la mala sort que en la imatge borrosa no es distingís bé i va començar a recórrer tota la planta. Va estar caminant mitja hora fins que va decidir anar a demanar ajuda a les oficines.

Li va explicar la seva situació a la treballadora i va reafirmar estar segura de no haver-se equivocat de planta, donant-li un detall clau: «El vaig deixar en una planta semibuida perquè en una zona feien obres de millora».

A la Juana no li va quedar més remei que tornar a recórrer tota la planta segona. «En les dues hores que he estat caminant he pensat de tot: me l’han robat, tinc inici d’Alzheimer, estic envellint...», relata amb humor. Va tornar a demanar ajuda a les oficines i es va trobar amb la mateixa resposta i l’avís que hauria de pagar, a més, el temps transcorregut mentre buscava el vehicle.

Més exhausta si és possible, va recórrer a la seva família. Va arribar el seu germà en la seva ajuda i, ja al seu cotxe, van recórrer la segona i tercera planta. Ja havien passat tres hores i mitja i el seu cotxe continuava sense aparèixer i aquesta vegada va ser ell qui va anar de nou a l’oficina i, per fi, li van donar explicacions de la misteriosa desaparició: «El meu cotxe és a la planta 5 o 6. L’han mogut per les obres», relata la Juana.

A continuació, la treballadora va demanar disculpes i li va dir que li perdonaven els 9 euros que havia de pagar de més. Finalment, el cotxe era a la sisena planta, el van moure per obres i no havia rebut cap notificació ni hi havia cap cartell avisant-ho. «Vaig perdre quatre hores de la meva vida», es queixa, a més de preguntar-se si «és tan complicat deixar un adhesiu» per avisar que s’ha mogut el cotxe o enviar un missatge a l’usuari respecte a això.

Després d’aquella tarda en què va caminar «gairebé 10 quilòmetres» carregada i exhausta, almenys celebra que des d’Aena, després de tenir constància del seu cas i de la seva denúncia a Twitter, li han trucat per demanar-li disculpes i oferir-li una compensació. «Al cèsar el que és del cèsar», diu la Juana per rematar l’infern viscut en el pàrquing de l’aeroport.