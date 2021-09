Partint del ritme d'ABBA i el seu 'Gimme! (A Man After Midnight)', el músic lleidatà Lo Pau de Ponts ha creat una cançó dedicada al bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, que s'ha convertit en tendència a totes les xarxes socials. La peça, titulada 'Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell, sou un fiera' esprem en clau d'humor la polèmica renúncia del religiós al seu càrrec per una relació amb una psicòloga bagenca, a falta de confirmació oficial.

Lo Pau de Ponts ha posat banda sonora a l'adeu de Novell amb frases com "Ai pobra Mare de Déu del Claustre, no se'n sap avenir, deu ve nat a missa a fotre un glop de vi, naveu per Cardenal, però us va trair el pardal" o "Ai Novell, com que us va la jarana, ja us heu tret la sotana i de l'iclesia heu fet cap a l'envelat". El vídeo ha estat gravat a l'església de Sant Pere de Pons, amb l'intèrpret vestit de blanc.

Novell va presentar la seva renúncia com a bisbe de Solsona, però continua tenint el títol de bisbe emèrit i formant part de l’Església, mantenint així les seves obligacions sacerdotals. Si realment vol començar una nova vida en parella, Novell hauria de deixar l’Església, i el procediment per fer-ho és la secularització.

Un bisbe polèmic que ha xocat amb l’homosexualitat i l’avortament

Durant els anys en què ha estat bisbe de Solsona ha hagut de fer front a diferents polèmiques per la seva posició respecte l’homosexualitat, l’avortament i també el fet nacional. Quan va ser nomenat, ara fa més d’una dècada, es va fer popular ràpidament per les seves aparicions a mitjans de comunicació per ser, amb 41 anys el bisbe més jove de l’estat. Després, va encarregar-se de mantenir aquesta popularitat entre els seus feligresos amb visites freqüents a les seves parròquies.

Tot i que de jove Novell havia manifestat algunes opinions contracorrent, com la possibilitat d’un celibat voluntari o de canviar el paper de la dona a l’Església, en els darrers anys havia fet manifestacions d’un to conservador, com per exemple la seva postura sobre l’homosexualitat, que van fer que fins i tot la comunitat LGTBIQ celebrés la seva dimissió, i també amb les seves crítiques a l’avortament.

Per altra banda, bisbes espanyols també li va retreure la seva postura respecte el moviment independentista, ja que ell mateix va anunciar que aniria a votar en el referèndum de l’1-O del 2017.