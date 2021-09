Els roncs d’un veí de Sant Feliu de Guíxols van mobilitzar dimarts una dotació de Bombers, que es va desplaçar fins al seu domicili, sota l’avís d’un veí que afirmava que un home s’estava ofegant.

Un home que caminava ahir per la plaça de Girona del municipi, va trucar als Bombers a les 7:41 del matí, després de sentir el soroll d’un home que s’ofegava a casa seva i no obria la porta. En veure que no agafava el telèfon, una dotació de Bombers i una ambulància es van desplaçar al lloc dels fets. Quan van arribar al domicili, van adonar-se que el soroll que sentia el veí no era d’ofec, sinó dels roncs que feia l’home mentre dormia. Finalment, tot es va quedar en un ensurt.