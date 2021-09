Les pizzes precuinades són un dels productes més venuts als supermercats, tot i que poques d'elles ofereixen al consumidor un gust genuí. I algunes, fins i tot, pequen de tenir massa pocs ingredients. N'hi ha de tota mena i per aquest motiu l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), com fa habitualment amb aquest i altres tipus de productes, ha elaborat un estudi on recull les millors i les pitjors pizzes ultracongelades. Aquestes són les que sobresurten al rànquing i les seves puntuacions.

Les millors pizzes congelades de supermercat