La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía, presentava el 25 de setembre oficialment la seva nova parella, Rauw Alejandro. La seva relació ve precedida de molts mesos de rumorologia, que ha estat alimentada de missatges públics en clau entre ambdós cantants o fotografies robades on se'ls ha pogut veure sortint junts d'un restaurant a Los Angeles. Una d'aquestes imatges data del mes d'agost, quan la relació era un secret a veus, però encara no havia estat oficialitzada.

Un cop la relació ja és oficial i es postulen per posicionar-se com una de les parelles de l'any, els dos cantants han anat un pas més enllà. Si la comunicació oficial del seu romanç es feia via xarxes socials, el seu primer petó públic no podia ser menys. En aquesta ocasió, TikTok ha servit de plataforma per demostrar a tothom com avança la seva relació. Però, qui és Rauw Alejandro?

@rauwalejandro Aquí con mi reina y show número 43 CHECKKK!! ✔️✔️✔️ ♬ original sound - rauwalejandro

Un fenomen porto-riqueny

La parella de Rosalía va néixer a Puerto Rico i encara que és conegut com a Rauw Alejandro, s'anomena Raúl Alejandro Ocasio Ruiz. Té 28 anys i el seu estil musical se centra en el trap i el reggaeton. El gran últim èxit de Rauw Alejandro s'anomena 'Todo de ti', un tema que és considerat per molts com la cançó d'aquest estiu i que ja suma més de 500 milions d'escoltes a Spotify i 380 milions de reproduccions a YouTube. La cançó va aconseguir sis discs platí als Estats Units, quatre a Espanya i diversos discs d'or a Llatinoamèrica.

El porto-riqueny va iniciar la seva trajectòria amb la cançó 'Inevitable' i ha anat sumant col·laboracions amb artistes reconeguts al sector de la música urbana com Myke Towers, Joyce Santana, Nicky Jam, Farruko, Camilo o J Balvin, entre d'altres.

Entre els més nominats als Latin Grammy 2021

Els temes de Rauw Alejandro s'agrupen a dos discs, 'Afrodisíaco', que va ser publicat el 2020 i 'Viceversa', que va veure la llum el 2021. El tema més popular del segon disc és 'Todo de ti', i fruit d'aquest reconeixement, el single de 'Viceversa' està nominat en la categoria "millor cançó de l'any" i "gravació de l'any" en un dels certàmens més prestigiosos de la indústria musical en espanyol, els Latin Grammy. El porto-riqueny també compta amb una nominació en la categoria "millor fusió/interpretació urbana" pel tema 'Tatto', una col·laboració amb Camilo.

A l'espera de conèixer si s'endurà els premis de la gala del pròxim 18 de novembre, la parella de Rosalía ja ha guanyat d'altres com el de "millor nou artista llatí" als iHeartRadio Music Awards 2021, reconeixement que també van concedir-li aquest mes d'abril els Latin American Music Awards.