Davant l’èxit de la sèrie de Netflix ‘El juego del calamar’ s'han posat de moda no només les samarretes de la sèrie, sinó també disfresses i targetes que simulen les que apareixen en els capítols. Tot i semblar innocents, aquests petits papers amb les tres formes geomètriques característiques de la sèrie podrien comportar perills, així ho ha advertit la Policia Nacional al seu perfil de Facebook.

Algunos de vosotros nos habéis preguntado por unas tarjetas similares con un código QR Este #códigoQR, en concreto al... Posted by Policía Nacional on Friday, October 15, 2021

En cas que girem les targetes ens trobarem un codi QR o un número de telèfon desconegut. Però, què hem de fer en cas que ens trobem una cosa així? Segons explica la Policia Nacional a través de les xarxes socials, és important no fer res amb elles.

Malgrat que, en aquest cas, el QR ens porti a un portal comercial sense perill, és preferible que no escanegeu cap codi desconegut per motius de seguretat. De fet, abans d'escanejar un QR, és convenient reconfigurar l'aplicació d’escaneig per tal d'evitar que ens redirigeixi automàticament al contingut enllaçat. Per a això només cal accedir als ajustos de l’aplicació i buscar l’opció que permeti habilitar o deshabilitar la possibilitat d’obrir llocs web automàticament.