‘El juego del calamar’ és un èxit a molts nivells. La famosa sèrie de Netflix ha sigut vista en algun moment per 111 milions d’espectadors, està resultant un fenomen entre els nens, malgrat la seva violència... i també ha causat impacte en la indústria funerària.

Els taüts que apareixen constantment en la sèrie cada vegada que es produeix una mort (i no en són poques) estan sent replicats. La setzena edició de Funermostra, la Fira Internacional de Productes i Serveis Funeraris de València, mostra les últimes novetats del sector, amb una clara picada d’ullet a la sèrie. Es tracta de taüts amb un característic llaç rosa i que han despertat la curiositat en aquesta fira. No obstant, també es mostren altres curioses novetats, com la recreació del sarcòfag de Tutankamon (també d’Arcae) i unes urnes fetes íntegrament de marro de cafè, de la cooperativa Ecoinvéntame.

La inauguració oficial ha estat encapçalada pel regidor de Cementiris de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramón, que ha estat acompanyat d’altres autoritats i institucions sectorials. Més de 10.000 metres quadrats i prop d’un centenar d’expositors entre empreses, marques i institucions han presentat els seus productes i solucions innovadores al sector, segons l’organització, després de dos exercicis molt difícils marcats per la pandèmia.