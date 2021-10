Facebook ha eliminat aquest diumenge un vídeo del president brasiler Jair Bolsonaro en què el líder ultradretà afirmava, sense cap suport científic, que les vacunes per frenar la propagació de la covid-19 estaven vinculades a desenvolupar la sida. Des de l’inici de la pandèmia, Bolsonaro ha adoptat una línia negacionista i cada vegada més reaccionària que l’ha portat a no vacunar-se.

La xarxa social va anunciar que havia retirat el polèmic vídeo en compliment de les seves polítiques. «No es permet dir que les vacunes contra el coronavirus maten o fereixen seriosament les persones», ha explicat aquest dilluns un portaveu de la plataforma. I és que segons les màximes autoritats sanitàries mundials, vacunes com les de Pfizer o Moderna són segures fins i tot per aquells que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH), que causa la síndrome de la immunodeficiència adquirida (sida).

Desinformació organitzada

No és la primera vegada que Facebook actua contra Bolsonaro. El juliol del 2020 la plataforma va retirar una xarxa de 35 comptes falsos vinculats a les oficines del president que havia sigut utilitzada per atacar els seus rivals polítics, periodistes crítics i propagar notícies falses sobre la covid-19. També es van eliminar 14 pàgines i 38 comptes falsos a Instagram. L’agost del 2020, Facebook va esborrar per primera vegada un vídeo del president nord-americà Donald Trump en què també es difonien notícies falses anticientífiques sobre la pandèmia.

La constant difusió de mentides relacionades amb la pandèmia ha fet reaccionar altres plataformes. Aquest juliol passat, Youtube va retirar vídeos del mandatari ultranacionalista en els quals, seguint els passos de Trump, recomanava als seus seguidors prendre ivermectin i hidroxicloroquina per frenar la covid, tot i que no és cert.