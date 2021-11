El cantant Justin Bieber ha anunciat aquest dilluns que actuarà al Palau Sant Jordi el 25 de gener del 2023 en el marc del 'Justice World Tour'. Dos dies abans, el 23 de gener, Bieber actuarà al WiZink Center de Madrid. Les entrades pels dos concerts es posaran a la venda aquest divendres.

Després dels concerts que oferirà als Estats Units, la gira internacional arrencarà el maig del 2022 fins al març del 2023, i portarà al cantant per més de 20 països amb més de 90 dates, a més de nous espectacles a Àsia i Orient Mitjà que s'anunciaran més endavant. El 'Justice World Tour', promogut per AEG Presents, és la primera gira global de Justin des del 'Purpose World Tour', que es va dur a terme entre el 2016 i el 2017.

Bieber oferirà una gira nord-americana amb 52 concerts anunciats pel 2022 i que començarà a San Diego el 18 de febrer. Els concerts internacionals arrencaran el maig del 2022 a Mèxic i arribarà al Regne Unit i Europa a principis del 2023, tal com es pot veure al Tweet publicat per l'artista on ha donat a conèixer les dates.

Justice World Tour 2022

International tickets on sale Friday https://t.co/cuzPWEvcv0 pic.twitter.com/tQeMMjnIQO — Justin Bieber (@justinbieber) 15 de noviembre de 2021

Les entrades pels concerts a Madrid i Barcelona es podran adquirir a partir de les deu del matí d'aquest divendres, a través de doctormusic.com i entradas.com. El preu de les entrades estarà entre els 64 i els 120 euros. El 'Justice World Tour' porta el nom de l'últim àlbum del cantant 'Justice', publicat el març del 2021 i que ha acumulat gairebé 9.000 milions de reproduccions en tot el món.