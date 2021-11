Amb el començament de desembre ja en l'horitzó, les ciutats i pobles ja tenen preparat l'enllumenat típic d'aquestes dates per a rebre amb el millor esperit de Nadal. A hores d'ara, són moltes les persones que ja comencen a pensar en el menú nadalenc i en els regals. Una ocasió perfecta per comprar-los és el Black Friday, que se celebra divendres que ve 26 de novembre. Però aprofitar les rebaixes i promocions i, al mateix temps, fer una compra intel·ligent no és tan fàcil, motiu pel qual et donem alguns consells perquè puguis aprofitar les teves compres al màxim.

Pensa abans de comprar

Existeixen una sèrie de recomanacions essencials que hem de tenir en compte si busques treure el màxim partit a aquestes ofertes. Per això, és necessari fer una compra intel·ligent i comprar productes que realment necessitis. Hem de tenir en compte que, en aquest 2021, són moltes les marques i botigues que han ampliat aquest 'divendres negre' fins i tot a setmanes abans o setmanes després unint-se pràcticament amb Nadal. Per tant, pensa bé l'ús que vols donar-li al producte i si realment et cal.

Si, per una altra banda, busques fer una petita escapada, és aconsellable que facis una llista amb les destinacions t'interessin i pensar detingudament quant estàs disposat a gastar en cadascuna d'elles.

No ho facis per impuls

D'altra banda, has d'evitar les compres per impuls, i encara que les ofertes et semblin irresistibles, pensar-t'ho dues vegades. És habitual que els clients que no tenen clar què volen o necessiten comprar, acabin comprant articles als quals no se'ls donarà ús. Per això, és recomanable ser conscients del que volem comprar abans d'entrar a l'establiment.

Mètodes de pagament

Entre les recomanacions també hi ha la de triar un mètode de pagament ajustat a les nostres possibilitats triant entre comptat o a crèdit tenint en compte la capacitat de pagament. Si bé el crèdit aporta comoditat, també pot ser un risc. Cal revisar bé els diners disponibles per a saber quant es pot pagar tant en temps com en forma.

Agilitat

I per descomptat estar atent a les 00.00 del dia 26 de novembre que és quan comencen les ofertes. Si esperem a la tarda del divendres probablement la majoria de les ofertes ja "hauran volat". Encara que 72 hores després gaudirem d'una nova oportunitat en el Cyber Monday.