La religiosa manresana Sor Lucía Caram està convençuda que el bisbe emèrit Xavier Novell pot "casar-se perfectament per l'església" i s'ha atrevit a pronosticar que això serà possible "d'aquí a un any". En el marc d'una entrevista en el programa televisiu 8maníacs de 8TV, la monja ha assegurat que el vaticà "ha escoltat perfectament" Novell i no hi haurà cap inconvenient en què contregui matrimoni a través de l'església.

"El primer que farà serà casar-se pel civil" ha començat dient Caram justificant que, d'aquesta manera, Novell podrà executar l'expulsió de l'estat clerical i demanar una dispensa a Roma. Segons ha comentat la bagenca, Novell ja s'hauria trobat amb el Papa "per fer les coses bé" i aquest li hauria donat el vistiplau.

La monja, però considera que el bisbe hauria d'haver donat explicacions. "Ell tenia un munt de gent en el seu càrrec de molt bona voluntat que confiava en ell, que el tenia com un referent" ha declarat la manresana que ha comparat la relació que tenia el bisbe emèrit i la congregació amb la que es viu en una bombolla familiar. "Quan una família té un fill i decideix que amb la seva dona no funciona, primer s'arreglen les coses, s'explica als fills la situació i després es comença la nova vida".

Esperança en el Barça, retrets per a Colau

Caram no només ha parlat de religió. Preguntada per la seva opinió respecte al club que admira, la religiosa ha comentat que "el Barça és una màquina de trinxar persones i directius". Davant la crisi que pateix la plantilla blaugrana, la priora del convent de Santa Clara ha demanat a l'afició que tingui paciència amb Xavi fent broma amb què "els miracles es donen a Lourdes quan es donen".

Així mateix, la monja ha coincidit amb les paraules que Piqué va dirigir a la capital d'Espanya durant la presentació de la Copa Davis a principis de mes. "Madrid és una ciutat que malgrat tot contínua progressant" i ha aprofitat el comentari per carregar contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: "Ha acabat de trinxar Barcelona: la ciutat està bruta i fa angúnia" ha finalitzat dient que la darrera vegada que va visitar la capital catalana va veure rates de dimensions "impressionants".