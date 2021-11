Cada vegada és més freqüent veure com els preus dels comptes en bars i restaurants de tota mena es comparteixen a internet, igual que les opinions sobre els serveis. L'última queixa que s'ha fet viral a través de les xarxes socials ha estat la d'una usuària que li van cobrar 14 € per un esmorzar a Madrid. «Tapa de truita a la barra de La Primera. No demano pa, el posen i me'l cobren, 2,30 euros. Li dic a la cambrera que no he demanat pa, i em diu que el pa és obligatori. Això ja em sembla que passa de taca d’oli, o, no? #elpaesobligatori m'ho tatuaré», es queixava la dona en un missatge que s’ha tornat viral.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) 19 de octubre de 2021

I és que no és la primera vegada que el compte d’una cafeteria o un restaurant provoca una onada de comentaris a les xarxes. Ja va passar a Gran Canària quan un usuari de xarxes, José Santana, es va queixar del preu total que va abonar per tres tallats, una ampolla d’aigua –de 0,75 litres– i una cervesa – de 0,25 – en un local del municipi grancanari de Mogán fa uns anys. En total, 15 euros amb 40 cèntims.Enfadat, va decidir publicar el rebut en el seu perfil de Facebook. En el compte no s’aprecia un desglossament de les begudes: el cost de cada tallat era de 2,50 euros i l’ampolla d’aigua, cinc. L'estiu del 2020 va passar una situació similar a Tenerife. El protagonista, Ález Borges, va pagar 9,15 euros per una canya -3,70 euros–, una ampolla d’aigua –-3 euros– i un tallat –2,75 euros–, en un comerç de Playa del Duque, a Costa Adeje.