Com dorm una girafa? Aquesta és la pregunta que es formula molta gent, o això afirma Google, que aquest dijous ha fet pública la llista de temes més buscats en aquest conegut cercador durant el 2021. Pot sorprendre, però el dubte sobre els hàbits de les girafes al dormir forma part d'aquest rànquing, en el qual destaquen ‘com es diu el martell de Thor’, seguit de ‘com saber si soc morós’ i de ‘com va el Madrid’.

A Google hi ha respostes per a tot, per aquest motiu molta gent utilitza el buscador per resoldre dubtes que el mantenen inquiet. Com dorm una girafa sembla que és un d'ells. I la resposta és que, a diferència dels humans i altres animals que dormen en posició horitzontal, les girafes dormen de peu dret.

Per què dormen així les girafes?

El motiu que ha dut a les girafes a dormir dretes i no tombades és que d'aquesta forma poden reaccionar ràpidament en cas de perill. Es tracta d'animals molt llargs, amb potes de més d'un metre d'alt, per la qual cosa, si estiguessin estirades al terra, i aparegués, per exemple, un lleó o hienes, tardarien molt en aixecar-se i no podrien fugir (a una velocitat de fins a 50 km/h). Si en veus alguna recolzant el seu cap sobre l'esquena, és que està dormint.

Quanta estona dorm una girada al dia?

Una altra dada interessant sobre els hàbits de les girafes és que dormen unes dues hores cada dia. I no ho fan seguit, si no repartits en períodes d'uns deu minuts cada un.

Més curiositats sobre les girafes