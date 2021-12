El municipi de Valdepeñas, a Ciudad Real (Castella-la Manxa), ha felicitat per segon any consecutiu el Nadal als seus habitants d'una forma molt peculiar. Els cartells de la il·luminació nadalenca de la ciutat s'han instal·lat enguany no només en castellà, sinó també en català, euskera i gallec. Aquesta iniciativa s'ha emprès "com a reclam turístic per incentivar el petit comerç i l'hostaleria", segons ha detallat la tinent d'alcalde de festivitats, Vanessa Irla.

Les llengües cooficials de l'Estat, juntament amb l'anglès, engalanen amb felicitacions nadalenques tot un carrer de la ciutat que repeteix la decoració del 2020. Ha estat enguany però, quan els turistes han compartit a través d'Internet les fotografies de la peculiar il·luminació que ha causat milers de reaccions a les xarxes socials. @josemarfe lo que pasa es que queremos que brinde con nosotros todo el mundo 😉! #Valdepeñas 🍷 https://t.co/SCrugoM4ZN — AytoValdepeñas (@AytoValdepenas) 9 de diciembre de 2021 Y esta es la calle completa, porque Valdepeñas es bien para todo el mundo. Y no pasa nada. pic.twitter.com/gZHYt0xL8C — Paco Serduchka Lopez🇪🇸🇮🇨 (@DEurovision21) 9 de diciembre de 2021 Així mateix, l'ajuntament també ha disposat altres elements que promouen la inclusió social i l'ecologisme. La gran bola de Nadal emplaçada a la Plaça de la Constitució n'és un exemple. L'escultura, que es va estrenar en les passades festes nadalenques, és obra dels usuaris del centre ocupacional de l'Associació de Familiars i Amics del Discapacitat (AFAC) i està formada per més de 16.000 botelles de plàstic reutilitzat. ✨#Valdepeñas brilla con su original e inclusiva iluminación navideña.

