Aquest dimecres al matí se celebra el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Si et toca la Grossa, reps 20.000 euros per euro jugat, és a dir, 400.000 euros per dècim. La quantitat no és una xifra gens menyspreable i et permet, per exemple, passar unes vacances en un exclusiu hotel per pensar què pots fer amb la resta dels diners. Vet aquí els cinc hotels més cars i exclusius del món.

Palms Casino Resort, a Las Vegas (Nevada, EUA) Amb un cost de 88.500 euros la nit (euro amunt, euro avall), aquest ressort de luxe té a la ciutat dels casinos i el joc una exposició d’art única, amb obres d’artistes de fama mundial. A banda de l’habitual casino, hi ha restaurants, botigues, sales de tractaments de bellesa... L’habitació més cara del món, la que val aquests 88.500 euros, és The Empathy Suite Sky Villa. Va ser dissenyada per Damien Hirst, i inclou dos dormitoris principals, llitera per a massatges, una sala de relaxació i un jacuzzi amb vistes. Hotel President Wilson de Marriot, a Ginebra (Suïssa) La Royal Penthouse Suite d’aquest luxós allotjament situat davant el llac de Ginebra costa la barbaritat d’uns 70.800 euros la nit i, amb un dècim de la Grossa, amb prou feines te’n podràs allotjar cinc en aquesta sala, que ocupa tot el vuitè pis de l’hotel. A més, té un piano de cua Steinway, un telescopi per veure les estrelles, una terrassa, 12 habitacions i la pantalla de TV més gran del món. Té mobles elegants i grans comoditats amb estil, amb 226 habitacions i suites molt ben decorades i amb vistes a la ciutat. Hotel The Mark, a Manhattan (Nova York, EUA) La gran suite Mark Penthouse d’aquest cèntric hotel situat al centre neuràlgic de la ciutat de Nova York costa uns 66.376 euros la nit i té una terrassa al terrat amb vista a Central Park i el Museu Metropolità d’Art. Situat en un edifici emblemàtic de 1927, aquest establiment es troba a l’epicentre de la riquesa social i cultural de Manhattan, en un dels millors llocs, envoltats de museus botigues, restaurants i Central Park. L’hotel combina la comoditat del vell món i el disseny avantguardista, amb un servei excepcional. Hotel Martinez Hyatt, a Cannes (França) És un hotel art déco d’unes 409 habitacions. La suite Penthouse, que és la més cara de l’allotjament, té un preu de 48.700 euros i està situada al pis més alt de l’hotel. Als voltants de l’exclusiva zona de la Costa Blava hi ha també el restaurant La Palme d’Or, de dues estrelles Michelin, on podràs celebrar el premi. Vila Hilltop, a l’illa Laucala (illes Fiji) Amb un cost de 44.276 euros la nit, aquest allotjament situat a la paradisíaca illa del sud de l’oceà Pacífic pertany al CEO de Red Bull i ofereix tres dormitoris. Inclou cuiner, xòfer privat i mainadera entre els seus serveis. A més, es poden fer activitats com busseig, pesca, tenis, golf, vela, ioga... i excursions per boscos tropicals verges, platges i manglars.