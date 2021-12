Els pets poden provocar tirotejos, com va succeir a València en 2016. També han estat protagonistes d'escenes de grans pel·lícules com en 'La llista de Schindler' i ‘Trencant les ones’ i, per descomptat, també es pot fer negoci amb ells. Stephanie Matto és experta en això. La 'influencer', que va néixer a República Txeca, va saltar a la fama després de participar en el programa '90 Day Fiancé' d'Austràlia. Ara, amb més de 270.000 seguidors en Instagram, ha posat en marxa un negoci escatològic: la venda de flascons amb les seves ventositats. A més, els acompanya d'uns pètals de roses perquè l'olor s'adhereixi millor i perduri durant més temps.

Matto cuida la seva dieta per tal de tenir un major nombre de pets i obtenir el millor resultat. Per aconseguir, menja pèsols, muffins de proteïnes, ous durs, batuts i iogurts durant l'esmorzar. Quan arriba el moment, embotella el pet en un flascó de vidre i tanca la tapa. També inclou una nota personalitzada per a cada client. El preu de cada pot és de mil dòlars. Segons ha explicat, al llarg dels anys ha rebut missatges d'homes i dones que volien comprar els seus sostenidors i calces utilitzades. Ella mateixa ha explicat en Instagram que pot guanyar 50.000 dòlars en una setmana. View this post on Instagram A post shared by Stephanie Matto (@stepankamatto) Altres negocis Matto no és la primera persona que es lucra gràcies a les seves ventositats. Lush Botanist és una dona britànica que s'autodenomina "la reina dels pets en internet". El seu negoci consisteix a vendre vídeos mentre es tira un i li han arribat a pagar fins a 3.000 euros per un sol clip.