La monja manresana sor Lucía ha tornat a aprofitar la seva popularitat a les xarxes socials per fer una crida a vacunar-se contra la covid. En aquesta ocasió, a la Plataforma d'Aliments de Manresa. Amb mascareta i enfilada en un carretó de supermercat, la religiosa ha anunciat que l'espai, situat al número 162 de la carretera de Vic, s'ha convertit avui en un punt de vacunació de la tercera dosi del vaccí de Janssen.

En el darrer vídeo penjat al seu perfil de Tiktok, la manresana recalcava la necessitat que tothom estigui vacunat. "Si hem de passar el virus, millor que ho fem vacunats" afegia en el curt clip gravat ahir mentre es feien els preparatius per la jornada de vacunació d'aquest matí, que s'ha estès fins la una del migdia.

No és la primera vegada que la Plataforma d'Aliments de Manresa disposa el seu espai com a punt de vacunació. Durant l'estiu, la Fundació del Convent de Santa Clara va cedir el local en diverses ocasions els dies que estava tancat al públic per poder vacunar contra la covid.

Sor Lucia, que en més d'una ocasió ha expressat el seu enuig contra els antivacunes i ha posat en dubte la gestió de la pandèmia per part del govern, ha assegurat que la vacunació és l'única via per "desafiar" i "guanyar la batalla" al virus.