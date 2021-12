La sisena onada de la covid també ha afectat alguns influencers bagencs. Però al mal temps, bona cara. Aprofitant les xarxes socials com altaveus, han mostrat als seus seguidors com ho estan vivint, i ho han fet d'una forma entretinguda que no deixa indiferent a ningú.

Nadine Romero, accèssit de comunicació dels premis Regió7 2021 i TikToker, ha explicat amb el seu particular humor com va viure la nit de Nadal. La manresana bromeja amb el confinament durant les festes i assegura que, tot i no poder sortir de casa, s'ha de celebrar amb glamur. Ho va fer mostrant com va maquillar-se i la roba que va triar per viure una nit màgica des de casa.

Dies abans d'anunciar el seu positiu, Romero va oferir un tutorial de com fer-se un test d'antígens. La bagenca assegurava haver sigut contacte estret d'un positiu en aquell moment, motiu pel qual va ensenyar els seus seguidors a fer-se l'autodiagnòstic.

El TikToker Alex Tous també ha hagut d'aïllar-se, però ha volgut fer partícips els seus seguidors del dia a dia durant el confinament. "Estic confinat a l'habitació, com mitja Catalunya i la meva mare m'ha portat un sopar sorpresa a l'habitació. I és pizza!", exclama el bagenc. En diferents vídeos, Tous apropa el seu dia a dia, que és el mateix que viuen moltes persones que s'han hagut de tancar en espais petits per no contagiar els seus familiars.

El YouTuber i podcaster manresà Jordi Wild tampoc s'ha escapat de la covid. "Comencem bé Nadal" deia el dia 23 de desembre, anunciant el seu positiu a les xarxes socials.

El seu pare, Papa Giorgio que es deixa veure habitualment en els vídeos de l'influencer manresà, ha volgut posar-li un toc d'humor a la situació. "Així vaig a visitar el meu fill a casa seva per evitar ser contagiat", explica, equipat amb unes ulleres i un tub respirador. "Les àvies m'han vist i m'han dit que soc un extraterrestre", argumenta.

INTERNAUTAS coño es un escándalo Universal mai gutnes, pero así voy cuándo tengo què visitar a mi hijo en su haus para evitar el contagio de Covid coño me han visto las abuelas y decian papagiorgio es un extraterrestre però què guapo està, ya tenemos el anillo para marriet, naur pic.twitter.com/kjVFfbjdrE — Papa Giorgio (@PapaGiorgioReal) 26 de diciembre de 2021

Tot i estar confinats per covid, els influencers bagencs busquen normalitzar la situació i donar un missatge de positivisme als seus seguidors.