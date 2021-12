Cada setmana hi ha estrenes musicals rellevants. N'hi ha per a tots els gustos, però no totes les cançons tenen el mateix ressò. Algunes aconsegueixen posicionar-se entre els primers llocs de les llistes musicals més rellevants per la fama dels seus cantants, altres, ho fan perquè es viralitzen per l'impacte de les xarxes socials. Per tancar el 2021 hem fet un recull de les cançons que segur que has ballat, cantat o, com a mínim, escoltat a la ràdio en més d'una ocasió.

Per facilitar-te la feina, t'hem preparat una llista de reproduccions amb les 20 cançons més destacades del 2021. Així, la podràs fer servir en qualsevol moment d'aquestes festes nadalenques, com per exemple, en la teva celebració de Cap d'Any. Entre els artistes protagonistes, en destaquen BTS amb Butter, Ed Sheeran amb Bad Habits, Rosalía i Tokischa amb Linda o Oques Grasses amb Elefants. Per escoltar el llistat, només cal que cliquis a sobre de l'enllaç que et deixem a continuació i que la deixis sonar. En català, castellà o anglès, hi ha de tots els estils i per a tots els públics.