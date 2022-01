El plor d'un nen, el petit Mateo, s'ha fet viral segurament perquè representa el què molts han pensat i sentit en saber que no només els punxarien un cop contra la covid sinó... dues, tres, quatre o infinites vegades més. El tall l'ha publicat la mare del noi a TikTok, captat just després que el nen rebés la primera dosi del vaccí i mentre assaboria entre llàgrimes el premi per haver estat "un campió", una llaminadura. Però el patiment només acaba de començar.

"Mateo què t'ha passat?" Li pregunta la mare al nen. "Em fa mal la vacuna", respon ell mirant a càmera. El Mateo mostra el braç on l'acaben de punxar. Aleshores, la dona el convida a enviar un missatge a la família dient que ja està vacunat, que ja li han posat "la primera". I és en aquest moment quan en Mateo se n'adona que després de la primera vindrà la segona, i més abans del que tenia previst. "Nooo!". El seu plors han tardat molt poc a fer-se virals a TikTok. ♬ sonido original - ⚡️Alba Paz Sánchez⚡️ @aalba05 JAJAJAJA 😂 ig: aalba05 #parati