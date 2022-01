El creador de continguts TheGrefg ha impulsat uns premis en el sector de l'streaming que han revolucionat les xarxes: els ESLAND. El lema de la primera edició ha sigut "Terra de Creadors", així fent al·lusió al sector que es vol posar en valor: el d'aquelles persones que es dediquen a compartir les seves idees en directe.

Els guardons pretenen destacar la feina dels creadors de continguts en castellà a YouTube i a Twitch. En la primera edició, que va celebrar-se el dilluns 17 de març al Palau de la Música de Barcelona, hi van ser presents els principals streamers del país, com per exemple Ibai Llanos o el manresà Jordi Wild.

L'entrega de premis va allargar-se unes dues hores, en les quals no va faltar l'humor i l'originalitat que tant caracteritza els perfils que hi van passar. Es van entregar alguns premis com 'Streamer de l'Any', 'Streamer Revelació', 'Reporter/a d'Esports de l'Any' o 'Millor Talk Show de l'Any'. Aquesta última categoria va premiar el podcast de Jordi Wild, 'The Wild Project'.

Es van retransmetre en el canal de Twitch de TheGrefg i van començar a les 18 h.