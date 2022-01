Agents de la Policia Nacional desplegats a la Palma durant el període posteruptiu del volcà han reanimat a un gat que havia resultat intoxicat per la inhalació de gasos en la zona de Puerto Naos, que continua evacuada precisament per aquesta circumstància.

En un vídeo difós per la Policia s'aprecia com els agents, de la unitat de Subsol, carreguen el gat, inconscient, fins a la terrassa d'un bar i el col·loquen sobre una taula, on li practiquen un massatge cardíac mentre li col·loquen prop del musell el filtre d'una ampolla d'oxigen i li donen aigua per beure.

Ejemplar intervención de los agentes de @policia de la Unidad de Subsuelo en #LaPalma



Encontraron a un gatito 🐱 en un tejado a punto de morir y sin dudarlo actuaron. Le reanimaron, le pusieron oxígeno y finalmente consiguieron salvarle la vida



— Policía Nacional (@policia) 19 de enero de 2022

En la part final del vídeo es veu l'animal, que els agents havien trobat a punt de morir sobre una teulada, completament estable. El felí es diu Félix, pertany a una colònia de gats de Puerto Naos i és conegut per tots els veïns de la zona.

Al llarg de la crisi eruptiva a la Palma s'han conegut altres episodis similars, com el que va protagonitzar un efectiu de la Unitat Militar d'Emergències amb un altre gat al qual va trobar inconscient en el barri de la Llacuna. El va reanimar i, una vegada es va haver recuperat, el va adoptar i se'l va emportar a casa.