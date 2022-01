És la notícia del dia al Regne Unit, escàndols del seu primer ministre Boris Johnson a banda. McDonald's incorporarà un nou producte a la seva carta, una nova versió del seu emblemàtic Bic Mac, que tindrà dues hamburgueses cruixents de pollastre en lloc de les habituals de carn. La salsa, serà la de sempre.

Segons la premsa britànica, serà la primera vegada que la companyia de menjar ràpid oferirà un Bic Mac de pollastre al Regne Unit. L'hamburguesa es posarà a la venda a partir del 2 de febrer en els 1.300 restaurants que McDonald's té al país.

I qui la vulgui provar s'haurà d'afanyar, perquè només es vendrà fins al 15 de març. Segurament per això la notícia d'aquest anunci és avui la més llegida en diaris com el The Sun.

El Big Mac de pollastre és 50 penics més cara que el Bic Mac normal i conté més calories, 544 kcal.

A Austràlia, la versió de pollastre ja forma part de la carta de McDonald's, però al Regne Unit, on la cadena té restaurants des de 1974, serà ara quan la podran provar la primera vegada. Qui sap si acaba arribant també a casa nostra.