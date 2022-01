Les xarxes socials clamen la tornada del programa 'Grand Prix', el format de TVE que va revolucionar la televisió entre el 1996 i el 2005. En resposta a aquesta petició popular, el presentador del format, Ramón García, ha volgut sorprendre els seus seguidors. Ho ha fet publicant una imatge amb una tassa en la qual es poden llegir les inscripcions 'Grand Prix'.

Les fotos ja compten amb 880 m'agrada al perfil d'Instagram de García. "Mireu quina tassa he trobat per esmorzar aquest matí mentre llegia els vostres missatges", ha dit. L'usuari @GPdelVerano_OF també les ha difós a Twitter, on ja compten amb més de 33 mil m'agrada.

Fa uns mesos el presentador del reconegut format i l'streamer Ibai Llanos ja van revifar les ganes de molts de tornar a veure el programa amb unes suggerents declaracions. "Si tu i jo ho parlem i ho fem junts, podríem fer una nova edició del 'Grand Prix' a Twitch. Seria un format modern i actualitzat. Ho hem de fer", li deia Garcia a Llanos. "Jo presento i tu locutes", afirmava García.

Pues ya está. Ya lo sabéis. Por fin el sueño se ha hecho realidad.



‼️EL GRAND PRIX VUELVE EN 2022 CON RAMÓN GARCÍA E IBAI LLANOS



¡¡ESTO VA A SER ESPECTACULAR!!#VuelveGrandPrix2022 https://t.co/04Ofu4WQD6 — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) 28 de noviembre de 2021

Aquest pacte va quedar en l'aire just uns dies abans què ambdós presentessin les campanades de Cap d'Any al canal de Twitch de l'streamer. Ara, només cal esperar per veure si els dos experts en els seus respectius formats de l'audiovisual recuperen un format molt desitjat.