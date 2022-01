El Paraulògic és el joc de moda i ara, a més de tenir milers de jugadors enganxats intentant trobar mots, també té una cançó viral. Els autors del tema són la companyia teatral Generació DM, que han creat una lletra amb la que se sentiran molt identificats els aficionats a aquesta web.

"Paraulògic, puc fer trampa, perquè aquí ningú t'enxampa i si no hi ha una ajudeta no es resol", "Jo no em moc fins que trobi un tuti", "Ma mare porta 85 paraules?" o "M'estrenyo el cervell, però no pujo de nivell", són algunes de les frases que els membres de Generació DM canten sobre un joc que, "De cop, abracadabra", ha fet que "tots parlem com Pompeu Fabra".

Hi ha jocs que enganxen per la seva senzillesa. És el cas de Paraulògic, un passatemps de paraules en línia creat per RodaMots i inspirat en l'Selling Bee del New York Times. El joc s'ha viralitzat a Twitter en les darreres setmanes gràcies a una piulada de la usuària Oye Sherman en la qual expressava la seva addicció.

La dinàmica del joc és aparentment senzilla. La pantalla mostra sis hexàgons blaus i un de vermell. Cadascun d'ells conté una lletra. L'objectiu del joc és formar paraules amb les lletres que el 'Paraulògic' t'ofereix, però això si, amb certes condicions. Cada paraula que formis ha de contenir obligatòriament la lletra de color vermell. Així mateix, les paraules han de tenir un mínim de 3 caràcters i aquests no es poden repetir.

Una altra opció per divertir-te amb el català és Wordle, un joc també fet viral des d'aquest gener. Consisteix a deduir les cinc lletres d’una paraula sense pistes. Després d’un primer intent, el programa avisa amb colors diferents si una de les lletres triades no està en la paraula. L’usuari té un total de sis intents per endevinar la paraula i, una vegada s’hagi resolt, no tindrà l’opció de tornar a jugar fins que no hagin passat 24 hores.