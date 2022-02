El Dia de la Marmota és una celebració que té lloc a Nova Jersey. Aquest dia, un d’aquests simpàtics animals prediu, des de fa dècades, quan arribarà el final de l’hivern. Tanmateix, aquest any la tradició es quedarà sense complir, ja que Miltown Mel, la marmota encarregada d'efectuar aquesta predicció durant els últims anys, ha mort just abans que li arribés el moment de lluir-se.

La pàgina de Facebook de Miltown Mel va publicar durant la matinada de diumenge a dilluns que la popular mascota havia «travessat el pont de l’arc de Sant Martí», i que, per desgràcia, la gran majoria de marmotes estaven hibernant, fet que els impedia trobar-ne una que la reemplacés «fins aquesta primavera». De qualsevol manera, la publicació admetia que l’escenari on habitualment es portava a terme la predicció, a Showmobile, no es llogaria per a l’esdeveniment «degut a la pandèmia». Els organitzadors de l’esdeveniment, els Wranglers (‘grangers’ en català), van assegurar que «treballaran molt per trobar un nou pronosticador del temps per a l’any que ve».