Els números musicals solen ser el plat fort del programa "Polònia" de TV3 i aquesta setmana, l'espai de sàtira ha tornat a apujar el llistó amb una nova versió d' "Ay mamá", el nou himne creat per Rigoberta Bandini i que va quedar a les portes de representar Espanya a Eurovisió. La cançó del Polònia porta per títol "Ay papá", la interpreta Rigoberto Borboni i és una sàtira de la monarquia espanyola. La lletra, així com l'escenografia i la coreografia es mereixen els 12 punts.