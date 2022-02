Mario Jefferson no deixa de sorprendre amb el seu talent a l’hora d’imitar veus. L’artista s'ha fet viral aquestes últimes hores per la publicació d’un vídeo en què fa la seva pròpia versió d’‘Ay mamá’, el tema de Rigoberta Bandini que va arribar a la segona posició en el Benidorm Fest. Per això ha recreat les veus d’onze artistes del pop espanyol.

El cantant ha mostrat als seus seguidors com sonaria aquesta peça si la interpretessin Dani Martín, Melendi, Conchita, Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh), Paulina Rubio, Amaia Montero, Eva Amaral, Shakira, Bebe, Ángeles Muñoz (Camela) i Mónica Naranjo.

Una divertida barreja amb un resultat que ha sigut molt aplaudit a xarxes socials com Twitter, on el vídeo del Mario no ha tardat a viralitzar-se. «Les teves artistes favorites s’uneixen en aquesta cançó d’empoderament femení. Parem la ciutat!», escrivia el cantant en aquesta plataforma.

No hi ha cap dubte que les capacitats de Mario Jefferson per imitar donarien molt joc a ‘Tu cara me suena’. Hi ha una petició popular perquè el ‘talent show’ d’Antena 3 el fitxi, impulsada també per companys de professió com Rosa López, Xuso Jones, Ruth Lorenzo, Soraya, Lorena Gómez, María Villalón o Blas Cantó.