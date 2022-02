Les tecnologies no agraden a tothom i Google Maps ha aconseguit capturar un moment que ho defineix a la perfecció. El vehicle d'aquesta multinacional ha enxampat a Manresa un home que li fa l'anomenat gest de la figa.

Les càmeres de Google capten com el protagonista de les imatges surt d'un garatge situat al carrer Sant Cristòfor Colom de Manresa. A mesura que s'apropa el vehicle a la porta, l'home surt de l'edifici. Ho fa amb una pandereta en una mà i amb l'altra a l'aire fent el gest despectiu a les càmeres.

El vehicle avança uns metres, però l'home no s'atura i continua amb el braç enlaire fent el curiós gest. Un cop s'ha allunyat uns metres més, aquesta persona desisteix i continua amb el seu trajecte pel carrer manresà com si res hagués passat. Aquesta curiosa imatge va ser captada per un vehicle de Google Maps l'abril del 2019.