Rosalía i Rauw Alejandro, dues de les estrelles més rutil·lants del panorama musical internacional, tindran casa a Manresa. N'acabin sent veïns, o en siguin només visitants ocasionals, la ciutat ha estat en el radar de tots els mitjans de comunicació des que aquest diari va avançar el dia 1 de febrer els contactes per fer la compra, i va confirmar el dia 4 que l'adquisició està feta i ja han emparaulat amb Constructora del Cardener un projecte per adaptar la finca al seu gust. La notícia ha causat un gran impacte a les xarxes, on els dos cantants rivalitzen i a la vegada es complementen per sumar una audiència milionària.

El cantant de Puerto Rico té més oients i es posiciona més amunt en els rànquings musicals, mentre que la de Sant Esteve Sesrovires acumula més seguidors a plataformes com Instagram i Twitter, i té més reproduccions a Youtube. Començant per la plataforma de vídeos de Google, Rosalía suma un total de 3.427 milions de reproduccions a Youtube amb 10 dels seus videoclips amb més reproduccions, 1.000 milions més que Rauw Alejandro, que n'acumula 2.458. Només amb el tema 'Con Altura', la catalana ha assolit 1.900 milions de visualitzacions, més del doble que el cantant port-riqueny que té 689 milions de visualitzacions amb la cançó 'Tattoo Remix', el seu gran èxit en col·laboració amb Camilo. Rauw Alejandro, entre els artistes més escoltats del món Els dos artistes es troben en ple creixement professional, i en els darrers anys han guanyat audiència a mesura que han produït nous discos i singles que s'han fet virals. En el "Global Digital Artist Ranking", Rauw Alejandro se situa en la novena posició i Rosalía en la 71a. A Spotify també hi ha un rànquing on el cantant port-riqueny se situa en el número 45 del món i la catalana en el número 154, tots dos amb 36 i 21 milions d'oients cadascun. Rosalía, la que més seguidors té Si ell domina els rànquings musicals, ella ho fa a les xarxes. A Instagram també tenen una nombrosa suma d'admiradors. Rosalía té 18.6 milions de seguidors i en el cas de Rauw aquesta xifra se situa en els 12.6 milions de seguidors. Pel que fa a Twitter, els artistes tenen 2.9 i 1.7 milions respectivament. En aquestes dues xarxes és on més interactuen amb els seus fans i on comparteixen part de la seva vida privada. La premsa els presenta diferents Pel que fa als mitjans de comunicació, la parella de cantants ha acaparat notícies i portades. Cert és que la catalana sovint ha estat presentada com una artista trencadora i innovadora, mentre que el de Puerto Rico se l'ha etiquetat com un cantant més dins dels sons llatins. El magazine del The New York Times va dedicar un reportatge especial als inicis en el món musical de la de Sant Esteve Sesrovires. "L'increïble viatge de Rosalía: de cantant de flamenc a superestrella", titulava per exemple The New York Times el seu reportatge. Un altre exemple és la conversa que Billboard va mantenir amb ella i el músic Pharrell Williams per discutir sobre la incidència de la cultura en un món global. I un exemple més: "Rosalía reescriu el llibre de la música pop", li va dedicar el 2020 la revista Elle. Rauw també té una aparició en el famós diari americà The New Yokr Times on afirma que no vol ser encasellat en un únic gènere musical. Redrange ha escrit d'ell que "Rauw Alejandro està redefinint el Reggaeton" i Billboard, que "Rauw Alejandro estava decidit a triomfar, però no s'esperava que li llancessin calces i sostenidors a l'escenari". Quin dels dos arribarà primer al top 10 en els rànquings musicals? Rauw Alejandro 0

