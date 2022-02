Llàgrimes de felicitat i un càlid somriure. No cal gaire més perquè el vídeo del primer contacte entre un nen i la seva germana acabada de néixer es faci viral. El vídeo, que ja circula per totes les xarxes socials, acumula més de 4 milions de reaccions a Tiktok.

El clip mostra com un nen sosté entre els seus braços la seva germana petita."Pots parlar amb ella" comenta la mare en veure que l'infant no para de mirar-se-la embaladit. Tot seguit el nen comença a plorar. No són llàgrimes de tristesa, sinó de felicitat. I així ho demostra poc abans que s'acabi el vídeo, quan es fon en una abraçada amb la nounada.