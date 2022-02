La gent feliç canta. Taral·lareja a la dutxa, pel carrer, mentre compra o al cotxe. De fet, cantar provoca felicitat, segons ha demostrat un estudi recent fet a Alemanya. I això és precisament el què ha fet triomfar la tiktoker @shalanazzz, una manresana que s'ha convertit en viral per les seves cantarelles mentre condueix. El seu 'hit' més recent, una interpretació de l'eurovisiva 'Ay mamá', de Rigoberta Bandini, acumula ja 208.600 reproduccions a TikTok.

Shalana té pocs seguidors al seu perfil, actualment 4.800, però això no impedeix que els vídeos d'aquesta manresana arribin a centenars de milers de persones. Es posa al volant i canta. Segurament ha obtingut més reconeixement amb la natació, disciplina que l'ha fet sortir a la secció d'Esports aquest diari en reiterades ocasions, però s'atreveix amb tot, Cepeda, Els Catarres, Aitana i Zzoilo, Carlos Baute o l'esmentada Rigoberta Bandini. I de fons, als seus vídeos gairebé sempre s'hi pot veure paisatges manresans: la carretera de Vic, la plaça Bages, l'avinguda de les Bases. Per les cares que fa, els conductors que es creuen amb ella deuen quedar sorpresos.

1,1 milions de reproduccions d'un sol vídeo

A TikTok, la bagenca també hi narra el seu dia a dia -com les pràctiques que ha cursat a l'equip docent de l'escola Bages- i hi publica vídeos graciosos. Paradoxalment, d'entre tots ells, el que més visites li ha donat, 1,1 milions de reproduccions, és un clip on no canta, sinó que bromeja amb el fet que els seus seguidors li recriminen que condueixi molt enganxada al volant i ella replica que és per l'alçada. El vídeo acumula 65.000 m'agrades i 1.100 comentaris.