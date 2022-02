Siguis solter o tinguis parella, l'humor mai pot faltar en dies com el de Sant Valentí. Aquesta data fa que les xarxes s'omplin de felicitacions, algunes de caràcter irònic i d'altres que busquen divertir el receptor. El dia dels enamorats suposa una excusa perfecta per als més enginyosos, que inunden Twitter, Instagram i Facebook, entre altres. Totes et poden servir per felicitar el dia al teu entorn, siguis dels que vol sorprendre la seva parella o dels que vol felicitar els amics. Et proposem un llistat d'imatges enginyoses que pots enviar aquest 14 de febrer.