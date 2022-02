El Madame Tussauds de Londres és una de les atraccions turístiques de la ciutat i un dels museus més famosos del món. Tot i que va obrir les portes el 1835 continua actualitzant els seus fons cada any. Un de les últimes figures en incorporar-se al centre ha sigut la de l’actriu Zendaya, de 25 anys, la noia del moment, ídol de bellesa mil·lennista i protagonista de sèries i pel·lícules de moda, com ‘Euphoria’ i ‘Spider-Man: Homecoming’, en què igual com en la vida real fa de nòvia del protagonista, Tom Holland.

Atesos els seus èxits i la seva fama, el museu de Baker Street va inaugurar –divendres passat– una figura amb les mesures i referències que li van prendre durant una sessió el 2015. Malgrat aquells apunts, molts fans s’han posat les mans al cap al veure el resultat, ja que creuen que no s’assembla a l’homenatjada sinó a una altra ‘celebrity’; en concret, els seguidors li veuen més trets de Kylie Jenner, del clan Kardashian.

«Sembla una hostessa»

No estan d’acord ni amb el seu gest ni amb el seu ‘look’, un vestit de jaqueta fúcsia d’allò més cridaner. «Sembla una hostessa», escriu un fan indignat. «Zendaya és molt guapa, i és una llàstima que la seva figura de cera sembli que ha tingut un llarg dia a l’oficina i no li agradi el servei que va rebre quan va anar a recollir el menjar per emportar, i ara vol parlar amb el gerent», n’assegura un altre.

«Sembla que la versió de cera de Zendaya vol parlar amb l’encarregat», fa broma un altre. Una altra persona també ha opinat que la figura sembla una barreja de Kylie Jenner i la rapera Nicki Minaj.

Res a veure amb la presentació que ha fet el museu: «Coneguda pels seus papers i èxits de taquilla de Hollywood, inclosos ‘Spider-Man’, ‘Euphoria’ o ‘Dune’, l’actriu i cantant nord-americana també és considerada un model a seguir i icona de la moda gràcies a la seva aparença cridanera, i la seva figura de Madame Tussauds London no és diferent».

Un portaveu del museu, en què també s’exposen les figures de Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Kate Winslet, Brad Pitt, el duc i la duquessa de Sussex i, per cert, també la de Kylie Jenner, que es va presentar el 2017, entre altres famosos, ha respost així a les crítiques: «Entenem com d’increïblement apassionats que poden ser els aficionats, però l’han de veure de prop». En una nota també ha explicat l’oportunitat de la inauguració: «Amb els rumors que circulen que Zendaya aviat es convertirà en londinenca, el moment per rendir-li homenatge a Madame Tussauds London no podria ser més oportú».

Una llar a Londres amb Holland

I és que la nord-americana Zendaya surt amb el coprotagonista de ‘Spider-Man’, Tom Holland. I segons s’ha publicat recentment, la parella estaria pensant anar més enllà en la seva relació, ja que s’han comprat una casa de tres milions a Londres. La seva possible nova llar, de sis habitacions, és a Richmond, on viuen altres celebritats. Tal com ha publicat el tabloide ‘The Mirror’, la parella té pensat renovar la residència per incloure-hi una sala de cine i un gimnàs.