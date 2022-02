El cantant britànic Harry Styles ha fet realitat el somni de molts: anar a treballar sense sortir del llit. Ho ha fet en l’últim rodatge on se l’ha pogut veure, que podria formar part del seu tercer disc en solitari d’ençà que la banda One Direction va separar-se. Encara que els vídeos viralitzats no faciliten gaires pistes sobre quina és la cançó protagonista de la gravació, aquesta estampa no es produeix en un espai qualsevol, sinó en un dels punts més concorreguts de Londres, el palau de Buckingham i l'avinguda The Mall.

Arran de la popularitat d’aquesta zona, el rodatge, on s’hi han pogut veure també alguns músics, no ha passat desapercebut.

[📸] Más de Harry grabando en Londres! pic.twitter.com/R101g3fZ7A — HHS Updates 🌱 (@UpdateHHS) 12 de febrero de 2022

Les persones allà presents van aprofitar per fer fotografies del particular rodatge de Harry Styles per, després, difondre-les a les xarxes socials. En aquestes es pot veure que, seguint en la línia de la gravació, l'artista ha passejat pels carrers de Londres amb un pijama posat. El cantant reconegut per cançons com 'Watermelon Sugar' o 'Sign of the Times' s’ha mostrat còmode davant les càmeres, tot i la peculiar situació.

Fruit del rodatge poc discret de l'artista i de gravar sense sortir del llit, les xarxes s'han omplert de mems. Entre els quals alguns usuaris bromegen amb la reacció de la reina Elisabet II en assabentar-se de la presència del cantant britànic a escassos metres del palau de Buckingham. "La reina quan s'ha assabentat que Harry Styles passeja en un llit per davant de casa seva", ha dit @histry_huh, adjuntant una imatge de la reina britànica mirant per la finestra.

The Queen when she hears Harry Styles is riding around London on a bed infront of her house pic.twitter.com/fzrum0SXxF — M✨| LTWT | (@histry_huh) 12 de febrero de 2022

El llit ha sorprès. Tant, que les xarxes socials no han trigat massa a fer comparacions. Entre les més populars hi ha algunes referències cinematogràfiques com 'Mr. Bean' o 'Charlie i la fàbrica de xocolata'. En ambdós casos, els usuaris que han publicat les imatges han apel·lat a l'humor tot assegurant que Harry Styles és qui apareix en les fotografies. "Harry Styles rodant avui a Londres"

📸| Harry filming a new music video in London today. pic.twitter.com/qiKZainou2 — ً (@DlCKLACE) 12 de febrero de 2022

📸| More of Harry shooting a music video in London today. pic.twitter.com/IThLpOesJ1 — • F • (@louisspitonme) 12 de febrero de 2022

Ara, només cal esperar per veure quina serà la funció de les escenes rodades aquesta setmana en un dels punts més turístics de Londres.