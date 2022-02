L’‘streamer’ Ibai Llanos ha presentat aquest diumenge un dels grans esdeveniments en l’’univers Twitch’: La Gran Velada del Año 2. Una jornada de boxa que acollirà un gran duel final: el de Mister Jägger amb l'actor Jaime Lorente, conegut pel seu paper a 'La Casa de Papel'. El gran esdeveniment també comptarà amb protagonistes de renom a la plataforma i fora d'aquesta com ara: Momo vs Viruzz, Carola vs Spursito, Luzu vs Lolito Fernández i Ari Gameplayz vs Paracetamor (l’únic duel entre dones). Tots ells són creadors de contingut a internet molt reconeguts tant a Twitch com a Youtube.

La Gran Velada del Año 2 se celebrarà al pavelló Olímpic de Badalona el 25 de juny a les 18 hores. Aquesta serà la segona vetllada de boxa organitzada per Ibai Llanos i la gran novetat serà la presència de públic en l’espectacle (les entrades es posaran a la venda més endavant). L’esdeveniment de presentació, retransmès pel canal de Twitch d’Ibai, ha tingut pics d’audiència de gairebé 500.000 espectadors. El xou ha sigut conduït per l’‘streamer’ basc al costat de Reven i el boxejador Sandor Martín, que entrenarà alguns dels participants en la vetllada. Evidentment, l’espectacle es podrà veure en directe pel mateix canal. L’anterior edició va arribar a reunir un milió i mig d’espectadors, i va resultar ser el contingut més vist de l’‘streamer’ basc el 2021.