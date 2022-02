Tot i que la tempesta del Benidorm Fest ja ha parat, l’èxit de Rigoberta Bandini no. Qui va ser candidata a representar Espanya a Eurovisió –va quedar segona per darrere de Chanel– ha sigut número 1 en ‘singles’ a Espanya amb ‘Ay mamá’, que segueix en el top 10 de Spotify España diverses setmanes després amb gairebé 14 milions de reproduccions.

L’artista ha concedit una entrevista a ‘El País’ en què revela alguns detalls sobre el seu ‘hit’, com per exemple, de com començava originalment: «‘Tú que has sacado por tu coño mi cabeza’. ‘Perdóname antes de empezar por ser grosera’». No obstant, Paula Ribó –la dona darrere de Rigoberta– va decidir canviar-lo: «No em ve de gust començar una cançó així; em ve de gust que sigui una cançó universal que puguin escoltar els nens, les mares i les àvies, i si surt d’inici la paraula ‘cony’...».

D’altra banda, Rigoberta també ha parlat de la seva icònica actuació en el Benidorm Fest, que va ser més complicada del que va semblar a simple vista. La cantant reconeix que va començar desafinada en la semifinal: «Jo a la semifinal, al principi de la cançó, em sentia molt desafinada. No era capaç d’afinar bé. Pels nervis i perquè em quedava molt greu, i venia d’una sinusitis molt ‘heavy’. Ja sé que no desafino en els concerts, ja sé que puc afinar perfecte, però tot és nou».

A més, a la final, l’‘in-ear’ (orellera per escoltar-se) li va deixar de funcionar: «Jo pensava que es notaria la meva cara de pànic, però després vaig veure l’actuació i vaig pensar: «Cony, que bé que he dissimulat».

Més enllà dels detalls de la ‘perfomance’, Rigoberta també parla de la victòria inesperada de Chanel, i admet que el públic estava dividit entre ella i Tanxugueiras: «Va ser molt impactant per a mi i difícil de gestionar. A la gala hi havia moltíssims eurofans que, quan va guanyar Chanel, van començar a corejar «Rigoberta, Rigoberta». D’una banda pensava: «Uau, que fort, tota aquesta gent està amb mi», però alhora em sabia molt greu: era molt incòmode. El xoc d’aquests dos mons va ser instantani, Twitter era allà, en persona, així que vaig pensar: si aquestes 500 persones criden «Rigoberta»… I haurien cridat Tanxugueiras si elles quedessin segones. Perquè l’eurofan, que és un públic molt potent, estava molt dividit entre Tanxugueiras i nosaltres».