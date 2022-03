Ramona s'ha convertit en tota una celebritat de la nit al dia. Sota el perfil de @BastidaJaquina, la fins ara anònima usuària de Twitter de mitjana edat ha aconseguit el que una persona amb pocs seguidors en aquesta xarxa social mai ha aconseguit: reunir en un directe Ibai Llanos, Jorge Javier Vázquez i Pedro Sánchez entre altres personalitats.

Tot va començar dimecres a la nit quan la catalana, que en aquell moment tenia uns pocs centenars de seguidors, es va unir a un vídeo en directe dins de la plataforma on els usuaris discutien sobre Rocío Carrasco. Un cop que l'administrador del vídeo va decidir tancar l'space, l'espai de Twitter que permet fer aquestes trobades virtuals en directe, Ramona va decidir obrir-ne un de propi per continuar debatent sobre la filla de la cantant Rocío Jurado.

El que la usuària no s'esperava era la multitud de persones que, ben entrada la matinada, acabarien formant part del directe. En total, 27.000 usuaris van participar en el vídeo de Ramona. El més sorprenent, però va ser que entre els milers d'espectadors es trobaven els perfils de personalitats de tots els sectors. Des de youtubers com Ibai Llanos, Auronplay, Wismichu i el Rubius fins a comptes oficials de líders de partits polítics com Mariano Rajoy i Pedro Sánchez.

Dijous al matí la usuària es va despertar amb més de 25.000 seguidors i amb l'oferta de David Broncano de participar a La Resistencia, el programa que condueix el famós humorista a Movistar+.

L'humorista no ha estat l'únic que ha parlat de Ramona. La usuària va ser ahir tendència a Twitter durant hores, aconseguint ser mencionada en fins a 75.000 tuits.

Actualizamos lista de enemigos de Ramona:

- Hitler y los Estados Unidos

- Ucranianos putos nazis

- Putin puto nazi

- Pedro Sánchez

- Endesa

- La Guardia Civil

- Jorge Javier Vázquez

- Amazon

- Las vacunas

- Un ministro y presentado del Benidorm Fest

- Las fronteras, creo — JorgeF1 (@JorgeF120) 2 de marzo de 2022

Like a la Ramona de la suerte para aprobar todo este trimestre. pic.twitter.com/xio8cfm5VJ — ElSwipa. 🇵🇬 (@Elswipa2) 2 de marzo de 2022

* Tú esta mañana tratando de entender todo lo de Ramona sin contexto. pic.twitter.com/jFrarKr3Zj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 2 de marzo de 2022

si Ramona vuelve, sorteamos 50 menús entre todas las personas que le den FAV a este tuit. saludos. — Taco Bell España (@TacoBellSpain) 2 de marzo de 2022