Les xarxes socials han viralitzat una estranya patologia gràcies als cabells esbojarrats d’un noi de Geòrgia. A l’estiu del 2021, Katelyn Samples, mare d’un petit nen anomenat Locklan, va publicar una fotografia del seu nadó de deu mesos a Instagram i va rebre un missatge d’un usuari desconegut que la va alarmar: "El teu fill ha sigut diagnosticat amb la ‘síndrome dels cabells que no es poden pentinar’?"

A causa del missatge, la jove de 33 anys va acudir al pediatre de la criatura perquè li donessin més informació respecte a això. La síndrome era tan poc habitual que el van haver de portar a Atlanta, capital de l’estat de Geòrgia, on un especialista li va confirmar que el seu fill tenia la ‘síndrome dels cabells que no es poden pentinar’ i es va espantar.

«Al principi, tu veus ‘síndrome’ i penses, estarà patint el meu nadó?» va declarar la mare en el programa ‘Good Morning America’. Però, per sort, la Katelyn pot estar tranquil·la respecte a la salut del seu fill, ja que els científics asseguren que es tracta d’un trastorn indolor que no compromet la salut del pacient.

Característiques de la patologia

Segons el Centre d’Informació sobre Malalties Genètiques i Rares (GARD per les seves inicials en anglès), la ‘síndrome dels cabells que no es poden pentinar’ és una estranya anomalia que es caracteritza per uns "cabells secs, arrissats, de color marró clar o ros que es projecta per fora, i creix en diferents direccions, i és pràcticament impossible de pentinar".

El mateix centre també informa que els símptomes de la ‘síndrome dels cabells que no es poden pentinar’ "generalment milloren o desapareixen espontàniament amb l’edat, sense necessitat de tractament, a l’inici de la pubertat".

Viral a Instagram

Després de conèixer el diagnòstic, els pares del Locklan van obrir un compte a Instagram (@uncombable_locks), que ha donat a conèixer la síndrome a tota la comunitat. En el perfil, que segueixen més de 27.000 usuaris, es poden veure imatges del petit Locklan amb els seus esbojarrats cabells rossos.