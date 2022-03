El terme Fem Tec va néixer per definir les empreses emergents tecnològiques que creen productes de salut centrats en la dona, per tant, relaciona el feminisme amb la tecnologia. Aquesta nova temàtica d'aplicacions es troba en un moment de ple creixement i busca contestar aquelles preguntes a les quals poca importància se li ha donat al llarg de la història: com puc fer el seguiment i resoldre els dubtes de la meva menstruació, l'embaràs i la menopausa?

A continuació et proposem sis aplicacions pensades per solucionar dubtes i problemes que les dones pateixen normalment:

'Calendario Menstrual y Ciclo'

Aquesta app funciona com un calendari i s'utilitza per fer un seguiment del cicle menstrual de la usuària. L'aplicació no només avisa quan és la propera menstruació, sinó que proposa diverses funcions personalitzades per a cada usuària.

En iniciar l'aplicació, la internauta haurà de seleccionar quin objectiu busca amb aquesta: si vol fer un seguiment del cicle menstrual o embaràs, si bsuca quedar-se embarassada... En seleccionar una de les opcions haurà de respondre una sèrie de preguntes i l'aplicació generarà la "predicció" en forma de calendari del cicle.

La pantalla inicial mostra quan serà el pròxim període, i té una opció que permet afegir els símptomes patits en totes les fases de la menstruació. També disposa d'un fòrum on altres consumidores deixen les seves experiències i permet posar alarmes que alerten del proper període, dels dies d'ovulació, de quan s'ha de prendre pastilles (si en pren) i de les pròximes cites amb el metge (si ho habilita).

Cada vegada hi ha més aplicacions com aquesta que ajuden a fer un seguiment del cicle, com per exemple: 'Mi Calendario Menstrual Flo', 'Womanlog Calendario Menstrual', 'Ladytimer', 'Clue', entre moltes altres.

'Ovia Pregnancy Tracker'

'Ovia' és un aplicatiu per fer un seguiment de l'embaràs. L'aplicació permet observar com el bebè de la usuària creix, setmana rere setmana, i proporciona una aproximació personalitzada del desenvolupament del nadó.

Un nou servei de l'app ajuda a triar el nom pel futur bebè, mostra milers de noms i la usuària pot lliscar cap a una banda o altra per guardar els que més li agradin. També ofereix unes il·lustracions realistes del nadó cada setmana i fa comparacions amb la seva mida amb temes divertits com fruites i animals.

L'aplicació permet connectar a totes les usuàries i parlar entre elles, ofereix més de 2.000 articles, consells i eines sobre l'embaràs per recolzar a la futura mare. I també proporciona un calendari on es pot organitzar el seguiment de tot el procés, els símptomes patits, fotografies de la panxa i cites amb el metge.

'LactApp'

'LactApp' és una aplicació de lactància feta per resoldre dubtes sobre la maternitat i la lactància materna de forma personalitzada. La usuària pot consultar l'app i trobar solucions pels seus dubtes ja des de l'embaràs, l'inici de la lactància, el primer any del bebè i fins al deslletament.

L'aplicació també ofereix consultes per casos especials com lactància de bessons, de nadons prematurs, lactància en tàndem, tornada a la feina, com combinar el biberó i molts altres.

És com una consultora virtual de lactància. La forma de funcionar de l'aplicatiu és molt senzilla, només cal introduir les dades de la mare i les del nadó i seleccionar el tema a consultar. Aleshores 'LactApp' realitza unes preguntes adaptades a cada cas i així ofereix la resposta més adequada i adaptada a la situació en concret.

A part de dur a terme consultes, l'app també serveix per fer un seguiment de la lactància i proporciona unes gràfiques de l'evolució del pes i talla del nadó així com inclou informació sobre la salut de la mare i del bebè, menstruació, fertilitat, son infantil, i emocions durant la maternitat.

'Hey Vina'

'Hey Vina' està pensada per fer desconnectar a la usuària de la pantalla i conèixer noves amigues en la vida real. Pot utilitzar-la per fer amistats mentre viatja, en cas que es traslladi a una ciutat nova, o simplement per trobar amigues de forma "segura, fàcil i divertida".

La interfície principal de l'aplicació funciona com la famosa app de cites 'Tinder', apareixen els perfils d'altres usuàries i s'ha de lliscar cap a una banda o altra per triar. L'aplicació realitza testos a les consumidores per ajudar a veure amb qui són més compatibles. A més a més, la internauta pot unir-se a comunitats on hi ha grups de dones que comparteixen aficions.

'Voy Contigo'

'Voy Contigo' és una aplicació preventiva i de suport per dones, tant en els seus desplaçaments diaris com en les seves llars. L'objectiu de l'app és promoure la sororitat i empoderar la dona contra la violència de gènere. L'aplicació permet connectar a les usuàries, en cas d'emergència, amb altres dones que es trobin properes a la ubicació en el cas d'una possible trobada amb un agressor, i veure i deixar evidència en el mapa amb els reports.

Per tenir la seguretat de treballar amb una comunitat fiable, l'aplicatiu sol·licita la validació de la identitat de les usuàries. 'Voy Contigo' també és el nom del servei principal de l'aplicació, amb el qual si està activat es mostra la ubicació de la usuària a altres dones que es trobin a prop i significa que la usuària està disposada a ajudar en cas d'emergència.

A més, l'app té una funció que notifica als contactes de confiança de la internauta i els hi pot compartir ubicació a temps real o la ruta amb el destí. D'aquesta manera es crea una xarxa de protecció i suport en directe. D'aquesta manera les dones que rebin l'alerta poden veure el trajecte de la usuària en el mapa en tot moment, i l'estat actual de la bateria del seu telèfon.

La usuària pot deixar un pin en el mapa on hi hagi hagut casos de violència per així prevenir a altres usuàries que transitin o visquin a prop d'aquell lloc. Podrà deixar de forma anònima, si ho prefereix, una descripció del succeït, adjuntar imatges i definir la data i hora.

Les persones de sexe masculí també poden accedir a l'aplicació sempre que una usuària l'hagi convidat i les seves funcionalitats són limitades. L'objectiu és que siguin contactes de confiança de la usuària, i no podran rebre alertes d'altres usuàries.

'Caria: Menopause & Midlife'

Destinada a dones amb menopausa, 'Caria' ajuda a la usuària a passar per aquesta etapa d'una manera més sana i fàcil. Amb ella pots fer un seguiment dels símptomes, rebre consells saludables i connectar amb altres dones que es trobin en un moment similar.

'Caria' guia a la internauta a través d'un trajecte personalitzat i ajuda a entendre els canvis que la menopausa provoca en el cos, i com tractar-los. L'aplicació ofereix aproximacions per tractar la menopausa amb diferents tipus de teràpies i activitats, com mindfulness, tècniques de comportament cognitiu i àudio-cursos dissenyats per ajudar a alleujar els símptomes.

La usuària ha d'introduir els símptomes que pateix i l'activitat diària que fa per així obtenir el seguiment personalitzat de la seva salut. Podrà revisar els seus símptomes sempre que vulgui i seguir l'assessorament de l'aplicació dia a dia per arribar a completar els objectius sobre salut que s'hagi marcat.

La internauta també es pot unir a debats, compartir preguntes, rebre consells, llegir receptes i menús pensats per nutricionistes experts i trobar inspiració d'altres dones que estiguin vivint una situació semblant.